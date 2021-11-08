Играл со спичками: в СК рассказали подробности пожара, в котором пострадал пятилетний мальчик из Амурска

По версии следствия, пожар устроил сам пятилетний малыш Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае ведется проверка по факту госпитализации пятилетнего ребенка с признаками отравления угарным газом.

Напомним, 7 ноября в Амурске в пожаре пострадал маленький ребенок. Мама мальчика ненадолго вышла из дома. Квартира была полностью в дыму: горели домашние вещи и диван.

По версии следствия, пожар устроил сам пятилетний малыш. Он решил поиграть спичками и случайно поджег мебель. Сейчас за жизнь маленького мальчика, который отравился угарным газом, борются врачи: малыш подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Проводится процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ - «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», а также статьей 118 УК РФ - «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - пояснили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.