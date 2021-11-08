«Такой оптимизации нам не надо»: Михаил Дегтярев раскритиковал руководство бикинской ЦРБ

Главу региона возмутило то, что в целях экономии, младших медсестер официально переводят на ставку уборщиц Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев жестко раскритиковал руководство бикинской Центральной районной больницы. Главу региона возмутило то, что в целях экономии, младших медсестер официально переводят на ставку уборщиц. Таким способом руководство больницы сокращает зарплату медикам.

- Пусть себя такие «умные» руководители оптимизируют и своих заместителей, - написал Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Также, глава региона напомнил, что в Хабаровском крае медицина перестраивается на дружелюбный лад. Он уточнил, что в этих целях планируется не только создание всего необходимого для пациентов, но и обеспечение адекватных условий труда для всех медработников.