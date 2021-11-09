494 человека за сутки заболели ковидом в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае продолжает расти. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 494 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 424, в Комсомольске - 21, в Хабаровском районе - 47, в Амурском и Николаевском районах - один.

- Выздоровел 181 житель края, 57 находятся в тяжелом состоянии, 40 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2533 койки для ковид-больных. Свободны 252.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 97 914 случаев коронавируса;

88 469 человек выздоровело;

8509 находятся на лечении (2301 в стационаре, амбулаторно 6208);

Скончались 936 человек.

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