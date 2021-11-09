Из-за циклона с севера Кореи перекрыли дорогу Хабаровск - Лидога - Ванино
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Всем автомобилистам, которые запланировали отправиться в ближайшее время по маршруту Хабаровск - Лидога - Ванино, стоит пересмотреть планы. Дорогу закрыли из-за пришедшего в регион с севера Кореи циклона, сообщили в краевом МЧС.
- Девятого ноября с 9 часов утра в превентивных целях в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге А-376, - отметили в ведомстве.
Добавим, что сотрудники Госавтоинспекции просят водителей отказаться от поездок на личных авто, так как сейчас это может быть особенно опасным.
Циклон задержится в Хабаровском крае на ближайшие несколько дней. Все это время в регионе будет дуть штормовой ветер, а также ожидается дождь с мокрым снегом.
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