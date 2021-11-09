В Хабаровске иномарка насмерть сбила женщину Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске на «зебре» иномарка насмерть сбила женщину. От полученных травм она скончалась на месте до приезда врачей, сообщили в ГИБДД города.

Смертельное ДТП произошло 8 ноября около шести часов вечера на Владивостокском шоссе неподалеку от дома №42.

— Водитель допустил наезд на женщину-пешехода 1954 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — пояснили в пресс-службе дорожного ведомства.

Как показала проверка, водитель иномарки был абсолютно трезв и ранее нарушений ПДД за ним не числилось.

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