В Хабаровске иномарка насмерть сбила женщину
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске на «зебре» иномарка насмерть сбила женщину. От полученных травм она скончалась на месте до приезда врачей, сообщили в ГИБДД города.
Смертельное ДТП произошло 8 ноября около шести часов вечера на Владивостокском шоссе неподалеку от дома №42.
— Водитель допустил наезд на женщину-пешехода 1954 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — пояснили в пресс-службе дорожного ведомства.
Как показала проверка, водитель иномарки был абсолютно трезв и ранее нарушений ПДД за ним не числилось.
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