У пенсионеров Хабаровского края увеличится региональная доплата
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае с 1 января пенсионеры будут получать увеличенную региональную доплату. Ее средний размер составит 4,6 тысячи рублей, сообщили в правительстве края.
Никаких заявлений для этого подавать не придется, перерасчет будет произведен автоматически. В региональном министерстве соцзащиты отметили, что увеличение размера доплаты связано с изменением величины прожиточного минимума неработающего пенсионера.
- Размер региональной социальной доплаты к пенсии определяется как разница между величиной прожиточного минимума пенсионера и общей суммой его материального обеспечения. Поэтому количество получателей региональной социальной доплаты к пенсии ежегодно изменяется в зависимости от увеличения величины прожиточного минимума, а также размеров пенсий и иных социальных выплат, установленных федеральным законодательством и законодательством Хабаровского края, - сообщили в профильном ведомстве.
Отметим, что сейчас ежемесячно неработающие пенсионеры, а таких в регионе свыше 40 тысяч человек, получают в качестве доплаты к пенсии 4074,70 рубля.
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Получить подробную информацию о начислениях можно по телефону 8 (4212) 32-64-93 (в рабочее время).
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