У пенсионеров Хабаровского края увеличится региональная доплата Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с 1 января пенсионеры будут получать увеличенную региональную доплату. Ее средний размер составит 4,6 тысячи рублей, сообщили в правительстве края.

Никаких заявлений для этого подавать не придется, перерасчет будет произведен автоматически. В региональном министерстве соцзащиты отметили, что увеличение размера доплаты связано с изменением величины прожиточного минимума неработающего пенсионера.

- Размер региональной социальной доплаты к пенсии определяется как разница между величиной прожиточного минимума пенсионера и общей суммой его материального обеспечения. Поэтому количество получателей региональной социальной доплаты к пенсии ежегодно изменяется в зависимости от увеличения величины прожиточного минимума, а также размеров пенсий и иных социальных выплат, установленных федеральным законодательством и законодательством Хабаровского края, - сообщили в профильном ведомстве.

Отметим, что сейчас ежемесячно неработающие пенсионеры, а таких в регионе свыше 40 тысяч человек, получают в качестве доплаты к пенсии 4074,70 рубля.

КОНКРЕТНО

Получить подробную информацию о начислениях можно по телефону 8 (4212) 32-64-93 (в рабочее время).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.