«Ждали 23 года»: в Хабаровском крае отремонтировали автомобильный мост через реку Бурея Фото: Правительство Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края спустя 23 года ожидания отремонтирован автомобильный мост через реку Бурея. Его восстановление и ремонт подъездной дороги обошлись региональному бюджету в 25 миллионов рублей, сообщили в краевом правительстве.

На эти деньги были полностью заменены поперечины моста, дощатый настил и колесоотбойные брусья. Чтобы металлическая конструкция прослужила дольше, ее обработали специальным антикоррозийным составом.

- Мост стратегически важен, он соединяет Хабаровский край с Амурской областью с выходом на федеральную сеть дорог. В прошлом году после обследования сооружение было признано аварийным. Ремонтные работы проведены в несколько этапов, начиная с декабря 2020 года, - сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева.

Всего в регионе на автомобильных дорогах расположено 937 мостовых сооружений общей протяженностью более 24 тысяч погонных метров.

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