В Хабаровском крае от ковида привилось большинство педагогов
Фото: Администрация Хабаровска
70% педагогов в Хабаровском крае поставили прививку от коронавируса. Об этом сообщили в городской администрации.
- Не вакцинировались, в основном, те, у кого есть медотводы, а также сотрудники, у которых высокий уровень антител. Все педагоги давно уведомлены об опасности коронавируса, - рассказала Ксения Братанова, главный специалист управления образования администрации Хабаровска.
Братанова также отметила, что сейчас во всех образовательных учреждениях города размещены стенды с разъясняющей информаций о ковиде.
В мэрии напомнили, что процедуру вакцинации все желающие могут пройти как в поликлиниках, так и во внебольничных пунктах.
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