В Хабаровском крае от ковида привилось большинство педагогов Фото: Администрация Хабаровска

70% педагогов в Хабаровском крае поставили прививку от коронавируса. Об этом сообщили в городской администрации.

- Не вакцинировались, в основном, те, у кого есть медотводы, а также сотрудники, у которых высокий уровень антител. Все педагоги давно уведомлены об опасности коронавируса, - рассказала Ксения Братанова, главный специалист управления образования администрации Хабаровска.

Братанова также отметила, что сейчас во всех образовательных учреждениях города размещены стенды с разъясняющей информаций о ковиде.

В мэрии напомнили, что процедуру вакцинации все желающие могут пройти как в поликлиниках, так и во внебольничных пунктах.

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