Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 ноября 2021 7:18

В Хабаровском крае от ковида привилось большинство педагогов

Без прививок, в подавляющем большинстве, остаются те, кто получил медотводы
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Хабаровском крае от ковида привилось большинство педагогов

В Хабаровском крае от ковида привилось большинство педагогов

Фото: Администрация Хабаровска

70% педагогов в Хабаровском крае поставили прививку от коронавируса. Об этом сообщили в городской администрации.

- Не вакцинировались, в основном, те, у кого есть медотводы, а также сотрудники, у которых высокий уровень антител. Все педагоги давно уведомлены об опасности коронавируса, - рассказала Ксения Братанова, главный специалист управления образования администрации Хабаровска.

Братанова также отметила, что сейчас во всех образовательных учреждениях города размещены стенды с разъясняющей информаций о ковиде.

В мэрии напомнили, что процедуру вакцинации все желающие могут пройти как в поликлиниках, так и во внебольничных пунктах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.