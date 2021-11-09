В Хабаровске открылся новый участковый пункт полиции Фото: Администрация Хабаровска

Новый участковый пункт полиции открылся в Хабаровске для жителей домов, расположенных от улицы Гамарника до Первого микрорайона, а это около 35-40 тысяч человек, сообщили в администрации города.

Церемонию открытия приурочили ко Дню полиции.

- Уверен, что сданный пункт полиции по достоинству оценят стражи правопорядка и курсанты. Совместная работа позволит молодежи лучше ознакомиться со спецификой профессии, узнать чаяния граждан, а также поучаствовать в рабочих буднях стражей правопорядка, - сказал мэр Сергей Кравчук.

Отметим, что сейчас в новом пункте работают восемь сотрудников. Помимо того, что полицейские будут следить за порядком в районе, также в пункте будут проводиться занятия для представителей юридического института. Для этого там оборудован специальный учебный класс.

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