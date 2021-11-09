В Комсомольске-на-Амуре запланирован ремонт тротуаров и бордюров

В городе Юности планируется отремонтировать тротуары, установить 100% бордюров, восстановить уличное освещение Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре

Комсомольску-на-Амуре потребовались дополнительные средства на ремонт тротуаров. Начальник управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства города Владимир Бережный обратился в минтранспорта края.

Он направил письменную просьбу о дополнительном финансировании из бюджета края. Комсомольску нужно 75,5 миллиона. На эти деньги планируется отремонтировать тротуары, установить 100% бордюров, восстановить уличное освещение. Благоустройство города будет реализовываться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в котором Комсомольск-на-Амуре участвует третий год.

Как сообщили в администрации Города юности, за это время отремонтировали более 70 километров улиц. Всего благоустроили 71 улицу. В 2022 году планируется ремонт 18 улиц, более 25 километров.

- Комсомольчане жалуются, что ремонтируются только дороги для автомобилистов, а тротуары - нет. В этом году из бюджета города выделили около двух миллионов на устранение ям на тротуарах, но этих денег недостаточно. Также бордюры ремонтируются не на всех улицах, по этому поводу тоже поступают замечания от горожан, - рассказали в мэрии Комсомольска-на-Амуре.