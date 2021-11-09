Управляющие компании и ТСЖ борются с гололедом во дворах Фото: Иван МАКЕЕВ

Управляющие компании и ТСЖ борются с гололедом во дворах. Мэрия также оказывает помощь в устранении последствий ночного дождя.

В Хабаровске выпало всего 2-5 миллиметров осадков. Осадки в виде дождя вместо снега обусловлены тем, что южный циклон принес теплые воздушные массы. По данным метеорологов, через сутки ситуация изменится: дождь сменится снегом.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, за очищение дворов ото льда ответственность несут управляющие компании, ЖСК и ТСЖ. Мэрия Хабаровска тоже принимает в этом участие.

- По поручению мэра, администрация вместе с ТСЖ и управляющими компаниями занимается подсыпкой песка во дворах и на тротуарах. С гололедом на дворовых территориях борются 900 работников, - рассказал Иван Соловьев, первый заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда.

Очисткой автомобильных дорог занимаются 50 единиц техники. Работа ведется круглосуточно.

КОНКРЕТНО

Если во дворе дороги не очищены ото льда, хабаровчанам следует обращаться в управление административно-технического контроля администрации города. Номер телефона: 75-48-42. Электронная почта: atk@khv27.ru.