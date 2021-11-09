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Общество9 ноября 2021 11:10

В Хабаровске улицу назвали в честь православного святого

Постановление подписал мэр краевой столицы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Еще одна хабаровская улица названа в честь православного святого Фото: Хабаровская епархия

Еще одна хабаровская улица названа в честь православного святого Фото: Хабаровская епархия

Еще одна хабаровская улица названа в честь православного святого. 9 ноября мэр города Сергей Кравчук подписал соответствующее постановление.

Как пояснили в пресс-службе Хабаровской епархии, улица, названная в честь преподобного Максима Грека, расположена от Матвеевского шоссе на северо-восток до улицы Штурманской. На ней, напротив хабаровского аэропорта, расположен храм в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо».

- Эта улица - достойная лепта в увековечивание памяти человека, который внес вклад в развитие русской словесности, переводческого дела и развитие международных связей, - отметил иерей Георгий Ибрагимов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо».

Напомним, это вторая улица в Хабаровске, названная в честь православного святого. Недалеко от Спасо-Преображенского кафедрального собора расположена улица святителя Иннокентия Вениаминова.