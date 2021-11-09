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Происшествия9 ноября 2021 11:16

Трамвай сбил молодого парня в Индустриальном районе Хабаровска

По предварительной информации, пострадавший находился на остановке
Илья ФЕДУЛОВ
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Остановка Кубяка - место ЧП. Фото proishestvie.khv

Остановка Кубяка - место ЧП. Фото proishestvie.khv

В соцсетях появилась информация о том, что трамвай сбил человека на остановке Кубяка в сторону города. Происшествие случилось вечером.

По предварительной информации от очевидца, пострадал молодой парень - он упал, и рядом с ним была лужа крови. Также очевидец в паблике добавил, что, по словам кондуктора, парень пришел в себя, и его увезли на скорой помощи в больницу.

О ЧП уже стало известно в городском управлении ГИБДД.

- К месту происшествия уже выехали наши сотрудники. По той информации, что нам известна, парень стоял на остановке, шагнул назад, потом то ли упал, то ли нет - непонятно. Разбираться уже будем на месте, - рассказали «КП» - Хабаровск» в отделении по пропаганде Госавтоинспекции Хабаровска.

Информация дополняется.

Напомним, на Комсомольской автотрассе утром 9 ноября вылетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус. В момент ДТП в салоне находилось 25 человек и водитель. Автобус до сих пор лежит на боку в кювете. Место аварии патрулируют сотрудники ГИБДД.

Лужа крови. Фото proishestvie.khv

Лужа крови. Фото proishestvie.khv