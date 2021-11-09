Пробки в Хабаровске: дорожная ситуация ухудшилась из-за гололеда

Дорожная ситуация ухудшилась из-за гололеда
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Пробки продолжают мучить хабаровчан. Жители города вынуждены проводить вечера в своих автомобилях.
Вечером вторника большая пробка, как обычно, образовалась в сторону Павла Морозова, где до сих пор ведутся ремонтные работы. Затор начинается заранее, на Шевчука.
Недлинная пробка традиционно движется с развязки на Краснореченской и продолжается на улице 65-летия Победы. В сторону этой же развязки образовался затор на Волочаевской. Там пробка начинается от поворота с улицы Блюхера.
Хабаровчане, чей путь домой проложен через улицу Оборонную, вынуждены стоять от поворота с Ремесленной до пересечения с Краснореченской.
Недлинная пробка также на Калараша. Там затор начинается от поворота с Королева и завершается также на пересечении с Краснореченской.
Ежедневно стоит и улица Лейтенанта Орлова от автокафе CoffeTown. Столпотворение машин заканчивается при повороте на Волочаевскую.
Небольшая пробка на Слободской на развилке, в районе участкового пункта полиции.
Пробка образовалась и на улице Постышева. Там машины хабаровчан выстроились от пересечения с Гамарника до перекрестка с Ленина.
Стоит и небольшой отрезок Промышленной улицы. Пробка заканчивается при повороте на улицу Карла Маркса.