Пробки в Хабаровске: дорожная ситуация ухудшилась из-за гололеда

Дорожная ситуация ухудшилась из-за гололеда Фото: Иван ПРОХОРОВ

Пробки продолжают мучить хабаровчан. Жители города вынуждены проводить вечера в своих автомобилях.

Вечером вторника большая пробка, как обычно, образовалась в сторону Павла Морозова, где до сих пор ведутся ремонтные работы. Затор начинается заранее, на Шевчука.

Недлинная пробка традиционно движется с развязки на Краснореченской и продолжается на улице 65-летия Победы. В сторону этой же развязки образовался затор на Волочаевской. Там пробка начинается от поворота с улицы Блюхера.

Хабаровчане, чей путь домой проложен через улицу Оборонную, вынуждены стоять от поворота с Ремесленной до пересечения с Краснореченской.

Недлинная пробка также на Калараша. Там затор начинается от поворота с Королева и завершается также на пересечении с Краснореченской.

Ежедневно стоит и улица Лейтенанта Орлова от автокафе CoffeTown. Столпотворение машин заканчивается при повороте на Волочаевскую.

Небольшая пробка на Слободской на развилке, в районе участкового пункта полиции.

Пробка образовалась и на улице Постышева. Там машины хабаровчан выстроились от пересечения с Гамарника до перекрестка с Ленина.

Стоит и небольшой отрезок Промышленной улицы. Пробка заканчивается при повороте на улицу Карла Маркса.