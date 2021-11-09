Председатель СК РФ взял на контроль расследование ДТП в Хабаровском крае с участием пассажирского автобуса

ДТП с участием пассажирского автобуса поставлено на контроль председателем Следственного комитета России Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ДТП с участием пассажирского автобуса поставлено на контроль председателем Следственного комитета России. Он дал поручение руководителю СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО доложить о ходе проведенной проверки.

- Председатель СК РФ взял на контроль проведение комплекса следственных и процессуальных мероприятий, вследствие которых будут установлены обстоятельства произошедшего, - пояснили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, 9 ноября на 47 километре трассы Амурск - Комсомольск-на-Амуре муниципальный пассажирский автобус рейса №103, следовавший по маршруту село Вознесенское - город Амурск, вылетел в кювет и опрокинулся на бок. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров. Женщина, одна из тех, кто в момент аварии находился в салоне автобуса, госпитализирована.