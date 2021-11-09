Погода в Хабаровске 10 ноября 2021: аномальный гололед Фото: Иван ПРОХОРОВ

Погода по-прежнему не радует жителей Хабаровского края. Циклон, пришедший из Кореи, провоцирует дожди и мокрый снег. Из-за этого дороги покрываются наледью, которая осложняет жизнь автолюбителям и пешеходам.

В Хабаровске ожидаются осадки. В светлое время суток столбики термометров будут показывать около +2 градусов, а ночью опустятся до отметки в -2 градуса. Скорость западного ветра составит 6-11 метров в секунду.

На юге края синоптики также прогнозируют обильные осадки. Днем ожидается от +2 до +7 градусов. Ночью - от -4 до +1. Скорость северо-западного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах пройдут дождь и мокрый снег. В течение дня столбики термометров покажут от -2 до +9 градусов. Ночью похолодает до -7. Ветер северный будет дуть со скоростью 5-14 метров в секунду с порывами до 20 метров.

На севере региона обильные осадки, ожидается налипание мокрого снега, гололедица. Днем будет от -14 до +5 градусов. Ночью - от -22 до -0. Ветер северный будет дуть со скоростью от 5 до 14 метров в секунду с порывами до 22 метров.

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