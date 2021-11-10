Ковид в Хабаровском крае бьет рекорды: 507 зараженных
Фото: Светлана Макеева
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае продолжает расти. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 507 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 155, в Комсомольске - 64, в Хабаровском районе - 65, в Нанайском - 59, в Лазо - 42, в Николаевском - 26, в Вяземском - 28, в Комсомольском - 22, в Ванинском - 14. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.
- Выздоровели 293 жителя края, 38 находятся в тяжелом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2533 койки для ковид-больных. Свободны 306.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 98 421 случай коронавируса;
88 762 человека выздоровело;
8719 находятся на лечении (2247 в стационаре, амбулаторно 6472);
Скончались 940 человек.
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