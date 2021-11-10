Ковид в Хабаровском крае бьет рекорды: 507 зараженных Фото: Светлана Макеева

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае продолжает расти. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 507 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 155, в Комсомольске - 64, в Хабаровском районе - 65, в Нанайском - 59, в Лазо - 42, в Николаевском - 26, в Вяземском - 28, в Комсомольском - 22, в Ванинском - 14. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.

- Выздоровели 293 жителя края, 38 находятся в тяжелом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2533 койки для ковид-больных. Свободны 306.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 98 421 случай коронавируса;

88 762 человека выздоровело;

8719 находятся на лечении (2247 в стационаре, амбулаторно 6472);

Скончались 940 человек.

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