Автодорогу «Хабаровск - Бикин» вновь открыли для пассажирских автобусов
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
МЧС Хабаровского края сообщило о том, что автодорогу Хабаровск - Бикин вновь открыли для движения пассажирских автобусов. Ранее на ней было установлено ограничение из-за гололеда.
- 10 ноября с девяти часов утра ограничение снято, - сообщили в ведомстве.
В то же время продолжает действовать ограничение для всех видов транспорта на автодороге Комсомольск-на-Амуре - Солнечный - Горный. Сейчас там ведется подсыпка дорожного полотна из-за сильного гололеда.
Напомним, что Хабаровский край накрыл сильный циклон, пришедший с севера Кореи. Из-за дождей и мокрого снега на дорогах появилась ледяная корка. Отразились погодные капризы и на работе аэропорта. Там задержаны несколько рейсов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;