Автодорогу «Хабаровск - Бикин» вновь открыли для пассажирских автобусов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

МЧС Хабаровского края сообщило о том, что автодорогу Хабаровск - Бикин вновь открыли для движения пассажирских автобусов. Ранее на ней было установлено ограничение из-за гололеда.

- 10 ноября с девяти часов утра ограничение снято, - сообщили в ведомстве.

В то же время продолжает действовать ограничение для всех видов транспорта на автодороге Комсомольск-на-Амуре - Солнечный - Горный. Сейчас там ведется подсыпка дорожного полотна из-за сильного гололеда.

Напомним, что Хабаровский край накрыл сильный циклон, пришедший с севера Кореи. Из-за дождей и мокрого снега на дорогах появилась ледяная корка. Отразились погодные капризы и на работе аэропорта. Там задержаны несколько рейсов.

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