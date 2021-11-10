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Здоровье10 ноября 2021 4:05

В Хабаровском крае на «ковидных каникулах» в четыре раза увеличились темпы вакцинации

«Выходные дни, которые объявил президент, мы использовали рационально - у нас в четыре раза увеличились темпы вакцинации за это время», - сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Хабаровском крае на «ковидных каникулах» в четыре раза увеличились темпы вакцинации

В Хабаровском крае на «ковидных каникулах» в четыре раза увеличились темпы вакцинации

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на «ковидных каникулах» в четыре раза увеличились темпы вакцинации. Об этом глава региона Михаил Дегтярев сообщил на заседании президиума координационного совета при Правительстве России по борьбе с коронавирусом.

- Выходные дни, которые объявил президент, мы использовали рационально - у нас в четыре раза увеличились темпы вакцинации за это время, - сказал он.

Он отметил, что оценив эпидемиологическую ситуацию, было принято решение отказаться от продления нерабочих дней.

На сегодняшний день в Хабаровском крае первым компонентом вакцины привито 405 655 жителей края. Обе прививки поставили 369 905 человек.

За минувшие сутки в регионе ковид подтвердился у рекордно высокого числа жителей - 507. Четыре человека скончались.

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