Мишустин обратился к губернатору Хабаровского края с просьбой не допустить распространения коронавируса в регионе. Фото: стоп-кадр видео правительства России

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о том, как прошли нерабочие дни, объявленные президентом страны, и что происходит в сфере здравоохранения и бизнеса. Заслушав доклад, Мишустин призвал сделать все необходимое для того, чтобы остановить цепочку распространения коронавируса.

- Надо, конечно, отслеживать ситуацию дальше. Делайте, пожалуйста, все необходимое совместно с санитарными врачами, чтобы прервать цепочку заболеваний, - сказал премьер-министр во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

Напомним, что во время «ковидных каникул» в Хабаровском крае были полностью закрыты торговые центры и предприятия общепита. В регионе активно вводятся QR-коды в учреждениях культуры и междугороднем транспорте, а также в объектах торговли.

Дополнительные дни отдыха мотивировали жителей края пройти вакцинацию. Темпы увеличились в четыре раза.

В своем докладе Дегтярев отметил, что Хабаровский край полностью обеспечен бесплатными лекарствами, а резерв коечного фонда сохраняется на уровне 10%. Сейчас в стационарных условиях от коронавируса лечатся 2247 человек.

Что касается поддержки бизнеса в период пандемии, то Михаил Дегтярев предложил список видов бизнеса, которому предоставляется поддержка государства, включив в него непродовольственные магазины, расположенные в торговых центрах

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