В отдаленных поселках Хабаровского края проведут капремонт культурно-досуговых центров Фото: Правительство Хабаровского края

Почти 27 миллионов рублей в следующем году потребуются на капремонт культурно-досуговых центров в отдаленных поселках Хабаровского края Тумнин и Тулучи. Большую часть денег на это выделило Министерство культуры РФ, сообщили в региональном правительстве.

В администрации Ванинского района рассказали, что сейчас культурно-досуговые центры в поселках представляют собой старые деревянные одноэтажки. В них на протяжении многих лет проводятся игровые программы, конкурсы, подвижные игры, спартакиады, викторины, также работают кружки по интересам.

Будущий ремонт продуман до мелочей. Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

Строительные работы в Домах культуры начнутся в следующем году. Будут отремонтированы кровли, потолки, пол, системы отопления и электроснабжения. Также в зданиях заменят оконные и дверные блоки, утеплят фасады.

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