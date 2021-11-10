В Хабаровске втрое увеличилась заболеваемость ковидом Фото: Администрация Хабаровска

В 2021 году число заболевших ковидом выросло втрое по сравнению с первыми десятью месяцами прошлого года, сообщили в администрации Хабаровска.

- За истекшую неделю коронавирусом в городе заболело 1549 человек, это почти в два раза больше, чем за предыдущую неделю. Тогда опасное заболевание было выявлено у 871 человека, - отметила Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.

Чтобы держать ситуацию под контролем, в городе проводятся рейды по соблюдению масочного режима, а также ведется вакцинация населения.

Отметим, что за время нерабочих дней темпы вакцинации увеличились в четыре реза. Об этом накануне сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

В ближайшее время в крае планируется ввести QR-коды для посещения торговых точек.

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