В Хабаровске втрое увеличилась заболеваемость ковидом
Фото: Администрация Хабаровска
В 2021 году число заболевших ковидом выросло втрое по сравнению с первыми десятью месяцами прошлого года, сообщили в администрации Хабаровска.
- За истекшую неделю коронавирусом в городе заболело 1549 человек, это почти в два раза больше, чем за предыдущую неделю. Тогда опасное заболевание было выявлено у 871 человека, - отметила Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.
Чтобы держать ситуацию под контролем, в городе проводятся рейды по соблюдению масочного режима, а также ведется вакцинация населения.
Отметим, что за время нерабочих дней темпы вакцинации увеличились в четыре реза. Об этом накануне сообщил глава региона Михаил Дегтярев.
В ближайшее время в крае планируется ввести QR-коды для посещения торговых точек.
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