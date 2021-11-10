В Комсомольске завершается ремонт дворов Фото: Правительство Хабаровского края

В 78 дворах Комсомольска-на-Амуре завершается ремонт. Там обустраивают парковки, тротуары, новые бордюры и укладывают асфальт. В двух десятках дворов появились современные детские и спортивные площадки, а к концу месяца они будут установлены еще в 28 дворах.

- Управляющим компаниям и подрядчикам удалось в очень сжатые сроки выполнить большой объем работ. Все они будут обязательно проверены весной, и если обнаружатся недостатки, то подрядчики их исправят, - отметил глава города Александр Жорник.

Он также поручил главам управляющих компаний весной подсыпать клумбы и зеленые зоны землей, а детские площадки песком. Также глава города рекомендовал высадить деревья и кустарники.

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