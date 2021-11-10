Пешеход пострадал в ДТП в Хабаровске

В Хабаровске сбили пешехода Фото: пропаганда Госавтоинспекции Хабаровска.

Очередное ДТП с участием пешехода зафиксировано утром 9 ноября. Происшествие произошло на Амурском бульваре со стороны улицы Шеронова в сторону Пушкина.

Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля Mazda Bongo не заметил пешехода и совершил наезд.

- В результате ДТП пешеход получил травмы. Сейчас находится на амбулаторном лечении, - пояснили в пресс-службе пропаганды Госавтоинспекции Хабаровска.

Стаж вождения владельца автомобиля - с 1991 года. За рулем он находился в трезвом состоянии.