В селе Хабаровского района появилась новая детская площадка

В селе Восточное появилась детская спортплощадка Фото: Правительство Хабаровского края

Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) завершается в Хабаровском крае. Из 203 проектов, получивших гранты, более 100 закончены. Так, в рамках ТОС в селе Восточное появились освещение на одной из улиц и детская спортплощадка.

- Люди вложили в реализацию проектов не только деньги, но и труд. При обустройстве детской площадки сельчане сами копали канавы и разравнивали песок, - рассказал Павел Маковецкий, глава села Восточное.

В рамках проекта ТОС на улице Ясной установили 18 уличных фонарей. На это было потрачено 580 тысяч. 300 из них - из краевого бюджета, 240 - средства участников ТОС. Остальную сумму предоставили местные власти.

На этой же улице обустроили детскую площадку. Там установили игровой комплекс, три качели, песочницу, спорткомплекс и несколько лавочек. Стоимость нового развлечения для детей - более 1,3 миллиона. 750 тысяч из этой суммы предоставлено из бюджета края. 550 тысяч жители вложили самостоятельно.

- В крае создано 1073 ТОС. В этом году, по поручению главы региона Михаила Дегтярева, бюджет конкурса проектов ТОС был увеличен до 100 миллионов рублей. В следующем году планируется увеличить до 200 миллионов, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Заявки на очередной конкурс ТОС принимаются до 15 ноября.