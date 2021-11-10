В Хабаровском крае утвердили бюджет региона на следующий год

Депутаты Хабаровского края утвердили бюджет региона на 2022-2024 годы Фото: Правительство Хабаровского края

Депутаты Хабаровского края утвердили бюджет региона на 2022-2024 годы. На заседании Законодательной думы края приняли соответствующий закон.

- Бюджет региона социально ориентированный. На финансирование социальных отраслей выделено 86,4 миллиарда рублей. Это 67,4% от всех расходов, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Кроме этого, в принятом бюджете края предусмотрены средства на формирование комфортной городской среды. На эти цели выделено 374,8 миллиона. На поддержку проектов ТОС выделят 200 миллионов. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

- Доходы бюджета региона в следующем году составят 127,6 миллиарда рублей. В 2023 - 127,2 миллиарда. А в 2024 - 129,1 миллиарда, - пояснили в пресс-службе правительства края.