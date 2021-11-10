В Хабаровске вакцинировались 80% сотрудников общепита

Сотрудники общепита вакцинировались от COVID-19 Фото: Правительство Хабаровского края

Сотрудники общепита вакцинировались от COVID-19. Вакцинация организована Ассоциацией рестораторов Хабаровского края. Прививки от коронавируса поставили 50 человек из 30 организаций.

- Чтобы ресторан работал, нужно чтобы все сотрудники вакцинировались. Мы беседовали с каждым работником лично. Радует их сознательность в отношении своего здоровья, - рассказал Роман Ракуса, владелец одного из ресторанов Хабаровска.

В Хабаровске от коронавирусной инфекции уже привились 80% сотрудников общепита. Как пояснили в Ассоциации рестораторов Хабаровского края, вакцинация абсолютно добровольная.

Напомним, с 13 ноября вход в кафе, рестораны и другие предприятия общепита будет осуществляться только по QR-кодам.