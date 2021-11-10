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Общество10 ноября 2021 11:04

Родителям и детям бесплатно окажут психологическую помощь в Хабаровске

Услуга доступна в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске детям и родителям доступны бесплатные услуги психолога

В Хабаровске детям и родителям доступны бесплатные услуги психолога

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске родителям доступна бесплатная консультация психолога. Такую услугу оказывает Хабаровский центр развития психологии и детства «Псилогия». Как сообщили в пресс-службе правительства края, бесплатная психологическая помощь доступна хабаровчанам благодаря федеральному проекту «Поддержка семей, имеющих детей».

- Детей научат находить общий язык со сверстниками, разбираться в себе и своих переживаниях. Специалисты окажут помощь в налаживании детско-родительских отношений. Также проконсультируют по вопросам обучения или опеки. Родители узнают, как можно решить семейные проблемы, - рассказала Ольга Олифер, генеральный директор центра «Псилогия».

Она также отметила, что посетить психолога можно и в профилактических целях. На консультациях специалисты научат предотвращать психологические проблемы, в том числе те, которые связаны с межличностными отношениями подростков.

КОНКРЕТНО

За бесплатной психологической помощью также можно обратиться по детскому телефону доверия: 8 (800) 2000 122, 30-70-92, 30-50-60.

Анонимное консультирование и оповещение о суицидальных намерениях: 8 (909) 800-06-30 (WhatsАpp).