В Хабаровске полицейских поздравили с профессиональным праздником и наградили благодарственными письмами

В ГДК состоялся торжественный прием мэра Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

В ГДК состоялся торжественный прием мэра Хабаровска. 10 ноября празднуется День сотрудника органов внутренних дел.

- Полицейские с честью и достоинством выполняют поставленные задачи, обеспечивают порядок. Выражаю благодарность за добросовестную службу. Желаю здоровья, счастья и благополучия, - поздравил присутствующих Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В торжественном приеме приняли участие сотрудники и курсанты Дальневосточного юридического института МВД России. На протяжении ста лет учебное заведение готовит профессиональные кадры. Студенты и преподаватели были награждены благодарственными письмами. Также благодарственные письма получили стражи правопорядка, ветераны, дружинники и транспортные полицейские.

- Благодаря сотрудничеству администрации города с органами правопорядка и созданию народных дружин в этом году удалось сократить число преступлений на 2,4 %, - отметили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Напомним, недавно в Хабаровске открылся новый участковый пункт полиции для жителей домов, расположенных от улицы Гамарника до Первого микрорайона. Сейчас там работают восемь полицейских.