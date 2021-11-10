Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 ноября 2021 12:16

В Хабаровске в ДТП столкнулись несколько машин

Происшествие произошло из-за гололеда
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ДТП столкнулись более семи автомобилей Фото: скриншот

В ДТП столкнулись более семи автомобилей Фото: скриншот

В соцсетях появилась информация о ДТП с участием нескольких машин. Происшествие произошло в Краснофлотском районе.

Парковка продуктового магазина из-за выпавших осадков превратилась в ледовый каток. Грузовой автомобиль, подъезжая к магазину, покатился по льду и ударил несколько рядом стоящих машин. По предварительной информации, в ДТП столкнулись более семи автомобилей. Предполагается, что пострадавших нет.

- Информации никакой не было. Пока никто не обращался. Возможно, ДТП оформлено самостоятельно или с аварийными комиссарами, - рассказали в отделении по пропаганде отдела ГИБДД Хабаровска.