В Хабаровске в ДТП столкнулись несколько машин

В ДТП столкнулись более семи автомобилей Фото: скриншот

В соцсетях появилась информация о ДТП с участием нескольких машин. Происшествие произошло в Краснофлотском районе.

Парковка продуктового магазина из-за выпавших осадков превратилась в ледовый каток. Грузовой автомобиль, подъезжая к магазину, покатился по льду и ударил несколько рядом стоящих машин. По предварительной информации, в ДТП столкнулись более семи автомобилей. Предполагается, что пострадавших нет.

- Информации никакой не было. Пока никто не обращался. Возможно, ДТП оформлено самостоятельно или с аварийными комиссарами, - рассказали в отделении по пропаганде отдела ГИБДД Хабаровска.