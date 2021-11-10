Погода в Хабаровске 11 ноября 2021: снег и гололед Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Циклон по-прежнему господствует в Хабаровском крае, сковывая льдом дороги и сшибая ветром пешеходов с ног.

В Хабаровске пройдет снег. В светлое время суток столбики термометров будут показывать около 0 градусов, а ночью опустятся до отметки в -5 градусов. Скорость западного ветра составит 6-11 метров в секунду.

На юге края синоптики прогнозируют небольшой снег. Днем ожидается от -2 до +3 градусов. Ночью - от -7 до -2. Скорость юго-западного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах ожидается мокрый снег. В течение дня столбики термометров покажут от -6 до +5 градусов. Ночью похолодает до -10. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 8-14 метров в секунду с порывами до 20 метров.

На севере региона обильные осадки, ожидается налипание мокрого снега, гололедица. Днем будет от -6 до +3 градусов. Ночью - от -13 до -0. Ветер северный будет дуть со скоростью от 9 до 23 метров в секунду с порывами до 22 метров.

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