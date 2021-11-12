Для автобусов закрыли дорогу «Хабаровск - Бикин» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае одну за другой закрывают дороги для движения автобусов. На этот раз ограничения были наложены на дорогу «Хабаровск - Бикин», сообщили в ГУ МЧС региона.

— 11 ноября с 18.30 по причине гололедных явлений введено ограничение для движения пассажирских автобусов на федеральной автодороге А-370, — сказали в ведомстве.

Сейчас спецслужбы занимаются посыпкой проблемного участка.

Напомним, что причиной природных катаклизмов, которые заметно отразились на жизни жителей региона стал циклон, пришедший с севера Кореи. Он принес с собой снег, ледяные дожди и сильный ветер.

Ожидается, что к выходным погода должна прийти в норму.

ВАЖНО!

Телефоны вызова экстренных служб: со стационарного номера – «01», с мобильных телефонов - «101» и «112»!

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

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