Для автобусов закрыли дорогу «Хабаровск - Бикин»
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае одну за другой закрывают дороги для движения автобусов. На этот раз ограничения были наложены на дорогу «Хабаровск - Бикин», сообщили в ГУ МЧС региона.
— 11 ноября с 18.30 по причине гололедных явлений введено ограничение для движения пассажирских автобусов на федеральной автодороге А-370, — сказали в ведомстве.
Сейчас спецслужбы занимаются посыпкой проблемного участка.
Напомним, что причиной природных катаклизмов, которые заметно отразились на жизни жителей региона стал циклон, пришедший с севера Кореи. Он принес с собой снег, ледяные дожди и сильный ветер.
Ожидается, что к выходным погода должна прийти в норму.
ВАЖНО!
Телефоны вызова экстренных служб: со стационарного номера – «01», с мобильных телефонов - «101» и «112»!
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;