В Комсомольск-на-Амуре поставили новые снегоуборочные машины
Фото: Правительство Хабаровского края
Новые снегоуборочные машины доставлены в Комсомольск-на-Амуре. Впервые за 20 лет парк коммунальной техники будет обновлен, сообщили в региональном правительстве.
Там отметили, что для покупки новой техники из федерального бюджета в регион были направлены 114 млн рублей. Всего за счет «Единой субсидии» в город поступит 14 единиц коммунальной техники.
– Прибывшая техника – это дорожные комбинированные автомобили на базе КАМАЗа. Они оборудованы пескоразбрасывателями, отвалами, щетками и предназначены для очистки дорог от мусора летом и от свежевыпавшего снега зимой. Также с их помощью дорожные службы будут подсыпать песком скользкие места. Кроме того, машины можно использовать в качестве самосвалов, – рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Новая техника выйдет на городские дороги в ближайшее время. Но для начала ее необходимо поставить на учет в ГИБДД.
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