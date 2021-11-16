Юрий Трутнев заявил о низких темпах вакцинации в Хабаровском крае и ЕАО Фото: Олег ЗОЛОТО

Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о низких темпах вакцинации населения в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Он отметил, что за последнее время превышены все ранее установленные в округе максимальные значения по числу заболевших в сутки, пишет ТАСС.

— Нам необходимо привить не менее 80% взрослого населения. Несмотря на наличие вакцины и все принимаемые меры, пока показатели не достигнуты. На сегодняшний день полный курс вакцинации завершен не более чем у 2,67 млн человек или 53% от плана. Наихудшие показатели по вакцинации - в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и в Приморье, — сказал Трутнев.

Помимо этого он пригрозил дальневосточным губернаторам, что если на их территориях не будут соблюдаться ковидные ограничения, вопрос о качестве работы управленцев поднимут на уровне президента.

— Я думаю, что вы обращаете внимание, что практически каждую неделю вопросы вакцинации, борьбы с коронавирусом обсуждаются на уровне президента Российской Федерации. Будете в этом отношении плохо работать, выводы тоже будут делаться на этом же уровне,— заявил полпред.

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