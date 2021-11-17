Житель Хабаровского края, пытавшийся продать оружейный арсенал, задержан сотрудниками ФСБ

Обоим комсомольчанам грозит тюремное заключение сроком до 11 лет Фото: Андрей АБРАМОВ

В Комсомольске-на-Амуре под суд отправятся продавец и покупатель незаконного оружия.

Житель Солнечного района целых 23 года, с 1994 по 2017, исследовал лес и стрельбище, которое раньше было популярным, но теперь его уже никто не посещает. Там он находил оружие. Таким образом он собрал целую коллекцию: пистолеты и боеприпасы, более 4500 патронов, взрывчатка, электродетонаторы и две гранаты.

В этом году коллекционер оружия принял решение о переезде. Тогда появилась необходимость продать такое количество оружия. Желание купить эту коллекцию за 125 тысяч рублей изъявил комсомольчанин. Однако сделка не удалась: о намерениях продавца и покупателя узнали сотрудники ФСБ.

- На мужчин заведены уголовные дела по статье 222 УК РФ - «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» и по статье 222.1 УК РФ - «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств». Обоим комсомольчанам грозит тюремное заключение сроком до 11 лет, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Продавец и покупатель свою вину признали. Уголовные дела направлены в суд.