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Происшествия17 ноября 2021 5:35

Житель Хабаровского края, пытавшийся продать оружейный арсенал, задержан сотрудниками ФСБ

За свою коллекцию оружия мужчина просил 125 тысяч рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Обоим комсомольчанам грозит тюремное заключение сроком до 11 лет

Обоим комсомольчанам грозит тюремное заключение сроком до 11 лет

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Комсомольске-на-Амуре под суд отправятся продавец и покупатель незаконного оружия.

Житель Солнечного района целых 23 года, с 1994 по 2017, исследовал лес и стрельбище, которое раньше было популярным, но теперь его уже никто не посещает. Там он находил оружие. Таким образом он собрал целую коллекцию: пистолеты и боеприпасы, более 4500 патронов, взрывчатка, электродетонаторы и две гранаты.

В этом году коллекционер оружия принял решение о переезде. Тогда появилась необходимость продать такое количество оружия. Желание купить эту коллекцию за 125 тысяч рублей изъявил комсомольчанин. Однако сделка не удалась: о намерениях продавца и покупателя узнали сотрудники ФСБ.

- На мужчин заведены уголовные дела по статье 222 УК РФ - «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» и по статье 222.1 УК РФ - «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств». Обоим комсомольчанам грозит тюремное заключение сроком до 11 лет, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Продавец и покупатель свою вину признали. Уголовные дела направлены в суд.