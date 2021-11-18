В Хабаровске 19 ноября ожидается небольшой снег Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае вновь холодает. Северный ветер принес в столицу региона снежные тучи м морозную погоду. 19 ноября днем столбики термометров не поднимутся выше -3 градусов. Ночью похолодает до -8. Скорость северного ветра будет достигать 12 метров в секунду

В южных районах местами пройдут небольшие осадки. Преимущественно, в виде снега. В светлое время суток будет около 0 градусов. Ночью - от -8 до -3. Ветер западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных районах местами небольшой снег, температура днем от _7 до +4 градусов. Ночью - от -14 до -3. Ветер северо-западный 6-14 метров в секунду.

В северных районах местами пройдет небольшой снег. Днем ожидается до -12 градусов. Ночью - до -21. Ветер северо-западный 6-14 метров в секунду.

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