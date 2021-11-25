В Хабаровске организуют специальный хаб для прибытия российских олимпийцев, которые отправятся в Пекин
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Хабаровске специальный хаб организуют для олимпийцев, которые должны будут отправиться в Пекин. Как сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, часть спортсменов вылетит в Китай из Москвы, а остальные из столицы дальневосточного региона, пишет ТАСС.
- Из всей делегации порядка 300 человек будут вылетать из Москвы в Пекин, для остальных 107 человек будет подготовлен хаб в Хабаровске, где они подстыкуются к чартерам, которые мы организуем совместно с «Аэрофлотом», - пояснил Поздняков.
Он добавил, что из Пекина все спортсмены вылетят в Москву.
- Сейчас прорабатывается заключительный этап подготовки со всеми стейкхолдерами, - сказал Поздняков.
Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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