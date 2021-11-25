В Хабаровске задержали подозреваемого в серии интернет-мошенничеств Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств. По версии оперативников, он собирал деньги за изготовление детской мебели, а потом пропадал с ними.

- После переговоров одна из жертв перевела предоплату за заказ в размере около девяти тысяч рублей. Как только деньги поступили на расчетный счет злоумышленника, он заблокировал аккаунт клиентки и перестал выходить на связь, - рассказали в региональном главке МВД.

Полицейским удалось задержать 29-летнего мужчину. Установлено, что он обманул нескольких человек. Суммы денежных переводов составляли от 3 до 25 тысяч рублей. В общей сложности ущерб насчитывает порядка 200 тысяч рублей.

Сейчас мужчине грозит пять лет лишения свободы.

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Сотрудники полиции просят граждан, пострадавших от противоправных действий подозреваемого, обратиться по номерам телефонов 8 914-401-24-19, 8 909-853-12-29 либо 02.