Мужской коллектив мэрии Хабаровска поучаствовал в снегоуборке Фото: Администрация Хабаровска

Городские территории от снега чистят сотрудники администрации Хабаровска. Ликвидировать последствия снегопада мужской коллектив начал с самого утра.

- Муниципальные служащие не в первый раз принимают участие в расчистке улиц. Во вторник работники разных структурных подразделений уже убирали снег во всех районах, - отметили в администрации краевой столицы.

В пятницу в снегоуборке участвуют военные, учащиеся вузов, рабочие, а также представители социальной сферы.

Напомним, мэр Хабаровска Сергей Кравчук ранее сообщил, что сотрудники администрации примут участие в снегоуборке.