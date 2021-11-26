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Общество26 ноября 2021 5:48

Мужской коллектив мэрии Хабаровска поучаствовал в снегоуборке

Муниципальные служащие не в первый раз участвуют в расчистке улиц
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Мужской коллектив мэрии Хабаровска поучаствовал в снегоуборке

Мужской коллектив мэрии Хабаровска поучаствовал в снегоуборке

Фото: Администрация Хабаровска

Городские территории от снега чистят сотрудники администрации Хабаровска. Ликвидировать последствия снегопада мужской коллектив начал с самого утра.

- Муниципальные служащие не в первый раз принимают участие в расчистке улиц. Во вторник работники разных структурных подразделений уже убирали снег во всех районах, - отметили в администрации краевой столицы.

В пятницу в снегоуборке участвуют военные, учащиеся вузов, рабочие, а также представители социальной сферы.

Напомним, мэр Хабаровска Сергей Кравчук ранее сообщил, что сотрудники администрации примут участие в снегоуборке.