В Хабаровске благодаря господдержке родители тройни купили дом

Илья и Светлана Жихаревы переехали в просторное жилье из однокомнатной квартиры Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске родители тройни купили дом. Это стало возможным благодаря инициативе главы региона Михаила Дегтярева. В крае семьям, в которых родилась тройня, оказывают господдержку. Родители получают единовременную выплату на покупку жилья.

Илья и Светлана Жихаревы на полученные выплаты купили дом и смогли переехать из однокомнатной квартиры.

- Размер выплаты равен размеру фактической стоимости жилья, но не превышает семь миллионов рублей, - пояснили в министерстве соцзащиты края.

Также в министерстве отметили, что если этих выплат не хватит, то для приобретения жилья можно использовать маткапитал или кредитные средства.