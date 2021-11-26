Погода в Хабаровске 27 ноября 2021: неприятный ветер и до -7 градусов

Зима в Хабаровском крае подступает все ближе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Зима в Хабаровском крае подступает все ближе. 27 ноября некоторые районы региона засыпет редким снегом. В ряде населенных пунктов ожидается неприятный ветер, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

В Хабаровске без существенных осадков. Температура воздуха ночью -12-14 градусов. Днем столбик термометра покажет -5-7 градусов. Ветер юго-западный 4-11 метров в секунду.

На юге края ночью местами небольшой снег, температура от -10 до -15 градусов. Днем без существенных осадков, температура воздуха будет в пределах -3-8 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков (в Советско-Гаванском и Ванинском районах ожидается небольшой снег). Ночью от -5 да -23 градусов. Температура воздуха днем -9+1 градус. Ветер различных направлений 2-14 метров в секунду.

Без существенных осадков и на севере края (в Николаевском, Ульчском районах – местами небольшой снег). Столбик термометра ночью покажет -5-20 градусов. Днем воздух прогреется до -2-17 градусов. Ветер юго-западный, северо - западный 5-14 метров в секунду. На Охотском побережье местами порывы до 15-20 метров в секунду.