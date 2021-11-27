Все заболевшие находятся под присмотром врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае за минувшие сутки (26 ноября) коронавирус нашли у 589 человек. Все заболевшие находятся под присмотром врачей. Ковид унес жизни еще шести человек, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Хабаровске - ковид нашли у 223 человек. «Серебро» у Комсомольска - коронавирусом заразились 145 жителей. В Советско-Гаванском районе ковид диагностировали у 46 человек, в Солнечном - 34, Николаевском - 30, в Ванинском - 26. В Хабаровском районе зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом, в Амурском - 21, Нанайском - 19, Верхнебуреинском - 17.

- В Комсомольском район ковидом заразились 2 человека. По одному зараженному в Вяземском, Ульчском и Полины Осипенко районах, - сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

В Хабаровском крае с начала пандемии зафиксировано 107 758 случаев заражения коронавирусом. Справились с опасной инфекцией 94 115 пациентов, 436 выписались за прошедшие сутки. 12 616 человек получают лечение.

В регионе развернуто 2662 коек, из них свободных - 410. Привито от ковида 478 439 жителей региона. Полностью завершили вакцинацию

411 202 человека.