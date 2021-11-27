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Происшествия27 ноября 2021 1:37

Сбитая с толку женщина в резиновых сапогах без вести пропала в Хабаровске

Галине Пилипенко может требоваться помощь врачей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Женщина до сих пор не выходит на связь. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

Женщина до сих пор не выходит на связь. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Хабаровске продолжаются поиски 77-летней женщины. Галина Александровна Пилипенко исчезла при невыясненных обстоятельствах. Женщину ищут близкие, полиция и волонтеры.

Галина Пилипенко пропала 25 ноября в районе Оборонной улицы. Женщина до сих пор не выходит на связь, ее судьба неизвестна. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Рост Галины Пилипенко 160 сантиметров, у нее седые волосы. Пенсионерка была одета в коричневую шапку, бордовую куртку с капюшоном, черные брюки. На ногах - резиновые сапоги. Женщина может быть дезориентирована.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Галины Александровны, просим позвонить по телефонам: + 7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77; 112.