Десять тонн рыбы раздали жителям Нанайского района

Рыбу развозили по домам и раздавали в определенных местах
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Нанайском районе прошла раздача рыбы местным жителям. Партию в десять тонн распределили между пенсионерами, инвалидами, неполными и многодетными семьями из числа коренных малочисленных народов Севера. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Рыбу развозили по домам и раздавали в определенных местах. Жителям Синды и Искры «хвосты» доставили до дверей, в Найхине и Даерге - организовали специальные точки, где люди могли брать биоресурсы.
В селе Джари маломобильным жителям рыбу привезли домой. Остальные получили «хвосты» в месте раздачи. Всего рыбу получили 951 человек.