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Общество27 ноября 2021 4:37

Десять тонн рыбы раздали жителям Нанайского района

«Хвостами» обеспечили почти 1000 человек
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Рыбу развозили по домам и раздавали в определенных местах

Рыбу развозили по домам и раздавали в определенных местах

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нанайском районе прошла раздача рыбы местным жителям. Партию в десять тонн распределили между пенсионерами, инвалидами, неполными и многодетными семьями из числа коренных малочисленных народов Севера. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Рыбу развозили по домам и раздавали в определенных местах. Жителям Синды и Искры «хвосты» доставили до дверей, в Найхине и Даерге - организовали специальные точки, где люди могли брать биоресурсы.

В селе Джари маломобильным жителям рыбу привезли домой. Остальные получили «хвосты» в месте раздачи. Всего рыбу получили 951 человек.