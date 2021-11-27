Десять тонн рыбы раздали жителям Нанайского района

Рыбу развозили по домам и раздавали в определенных местах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нанайском районе прошла раздача рыбы местным жителям. Партию в десять тонн распределили между пенсионерами, инвалидами, неполными и многодетными семьями из числа коренных малочисленных народов Севера. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Рыбу развозили по домам и раздавали в определенных местах. Жителям Синды и Искры «хвосты» доставили до дверей, в Найхине и Даерге - организовали специальные точки, где люди могли брать биоресурсы.

В селе Джари маломобильным жителям рыбу привезли домой. Остальные получили «хвосты» в месте раздачи. Всего рыбу получили 951 человек.