Комсомольскую трассу и паромную переправу на Сахалин открыли в Хабаровском крае

Хабаровский край постепенно оправляется после мощного удара, нанесенного стихией несколько дней назад Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровский край постепенно оправляется после мощного удара, нанесенного стихией несколько дней назад. Напомним, что на регион обрушились мощный снегопад и сильный ветер. Из-за этого было ограничено морское и наземное движение на ряде направлений.

Погода вынудила перекрыть часть трассы А-376 (в народе ее называют «Комсомольская»). Движение было закрыто на участке «Хабаровск - Лидога - с подъездом к Комсомольску». С 10:00 часов 27 ноября трасса полностью свободна.

- По федеральной автодороге А - 376 на участке «Лидога - Ванино» ограничение для движения пассажирских автобусов сохраняется, - отметили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Также из-за сильного ветра и снега была закрыта переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин). Движение судов по маршруту восстановлено с 10:00 часов 27 ноября.

Отметим, что в ближайшие дни, согласно прогнозу синоптиков, на регион обрушится новый циклон. С собой он принесет снег и ветер.