Золото, деньги и технику украла молодая мать у доверчивых знакомых в Магадане

Приговор в законную силу не вступил Фото: Иван ВИСЛОВ

Ольге (имя изменено - прим. ред.) 25 лет и она воспитывает ребенка. Судьба молодой мамы сложилась так, что она предстала перед судом за кражи. Девушка обчистила своих знакомых на внушительную сумму - более 1 миллиона рублей.

Первую кражу Ольга совершила в октябре 2020 года. Тогда соседи попросили девушку присмотреть за квартирой. Колымчанка не смогла устоять перед соблазном и похитила драгоценности и компьютерную технику. Ущерб оценили более чем в 1 миллион рублей.

В 2021 году девушка пошла на вторую кражу. В январе Ольга гостила у знакомого. Молодая мать не оправдала доверие друга и стащила у него золотые украшения и деньги. Сумма ущерба не разглашается.

- Обвиняемая полностью признала вину, в содеянном раскаялась. Приговором суда девушке назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В связи с тем, что у осужденной имеется малолетний ребенок суд применил отсрочку реального исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Приговор в законную силу не вступил.