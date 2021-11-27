ОПГ скупила 300 килограммов черной икры у браконьеров и пыталась продать в Хабаровском крае

В Хабаровском крае «накрыли» преступную группу, которая занималась скупкой и продажей черной икры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае «накрыли» преступную группу, которая занималась скупкой и продажей черной икры. Сотни килограммов деликатеса готовились к продаже. Членов ОПГ задержали и осудили.

Группа промышляла в 2020 году. Один из ее членов купил у браконьеров в селе Тахта 300 килограммов икры амурского осетра и калуги. Деликатес привезли в Комсомольск и спрятали в гараже, который принадлежал пособнику.

Часть партии группа повезла в село Селихино для продажи. Однако по пути груженую черной икрой машину остановили сотрудники ГИБДД. Водителя задержали, деликатес изъяли, а в гараже прошли обыски.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Незаконный оборот дериватов (производных) особо ценных водных биоресурсов», еще одному члену ОПГ вменили пособничество в преступлении. Обвиняемые признали свою вину.

- Двух участников группы приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Пособник преступления, с учетом уже имеющегося в отношении него приговора за незаконный оборот наркотических средств, осужден к 5 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор не вступил в законную силу.

Еще один участник группы заключил со следствием досудебное соглашение и получил 2 года 6 месяцев колонии условно с испытательным сроком 3 года.