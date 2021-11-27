Тепло и безветренно будет в Хабаровске 28 ноября Фото: Лада ДУДАРОВА

Воскресенье в Хабаровском крае пройдет достаточно спокойно. В Хабаровске осадки не ожидаются. Днем столбик термометра будет держаться в пределах от -5 до -7 градусов. Ветер ожидается южного направления от 3 до 8 метров.

На юге региона снег также не прогнозируется. Днем столбик температура будет варьироваться от -2 до -8 градусов. Ветер будет дуть в юго-западном направлении от 5 до 10 метров.

В центральных районах днем будет еще теплее – от -9 до 0 градусов. Осадков не будет. Ветер будет дуть в различных направлениях от 2 до 14 метров.

В Николаевском и Ульчском районах ночью местами пройдет снег. В остальных районах севера осадки не ожидаются. Днем температура будет держаться от -3 до –18 градусов. Ветер ожидается юго-западного и северо-западного направлений от 5 до 14 метров. На Охотском побережье местами порывы до 15-20 метров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.