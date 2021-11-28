222 человека заболели ковидом в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки, 27 ноября, коронавирусом в Хабаровском крае заболели 587 человек. Выздороветь удалось 456 пациентам. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 66 человек, из них 50 подключены к аппаратам ИВЛ. Семеро человек умерло.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Хабаровске – 222. В Комсомольске-на-Амуре заболело 200 человек. На третьем месте оказался Вяземский район – 60 новых случаев. Еще 45 человек заболели в Хабаровском районе. Еще 39 случаев выявлено в районе имени Лазо, 9 в Ванинском районе, по 4 в Бикинском и Нанайском районах. Трое заболели в Тугуро-Чумиканском районе и один в Николаевском районе.

Сейчас в регионе развернуто 2662 койки, свободно из них 437.

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