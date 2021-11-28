Лекарства не мог получить инвалид в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В прокуратуру Вяземского района обратился один из местных жителей. Инвалид долгое время не получал лекарства, положенные ему по закону. Решить проблему без вмешательства ведомств житель района не мог, поэтому обратился в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение законодательства о лекарственном обеспечении.
В ходе проверки ведомство выяснило, что заявитель длительное время не получал положенные ему лекарства. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, которое было рассмотрено и удовлетворено.
- Сейчас гражданин в полном объеме и бесплатно обеспечен всеми необходимыми медикаментами, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: