Лекарства не мог получить инвалид в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прокуратуру Вяземского района обратился один из местных жителей. Инвалид долгое время не получал лекарства, положенные ему по закону. Решить проблему без вмешательства ведомств житель района не мог, поэтому обратился в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение законодательства о лекарственном обеспечении.

В ходе проверки ведомство выяснило, что заявитель длительное время не получал положенные ему лекарства. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, которое было рассмотрено и удовлетворено.

- Сейчас гражданин в полном объеме и бесплатно обеспечен всеми необходимыми медикаментами, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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